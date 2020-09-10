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Şehit Tuğgeneral Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA HABERLERİ  | 10.09.2020 18:49 | Son Güncelleme

İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarının da katıldığı törenle memleketi Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı

ÇANAKKALE (AA) - İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Tuğgeneral Erdoğan için Hastane Bayırı Şehitliği'nde askeri tören düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile şehitliğe gelişinde, ilk olarak Erdoğan ailesinin yanına gitti.

Anne Esma Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızları ve yakınlarına başsağlığı dileyen Akar ve komutanlara, şehit tuğgeneralin yakınları "Vatan sağ olsun" karşılığını verdi.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajı da okundu. Erdoğan, anne Esma Erdoğan'a gönderdiği mesajında, "Ülkemizin güvenliği halkımızın huzuru için yüksek bir vazife şuuruyla görevini ifa ettiği sırada şehit düşen kıymetli oğlunuz Sezgin Erdoğan için Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu acı haberin hepimizi derinden üzdüğünü belirtiyor, sizler başta olmak üzere merhum şehidimizin kederli aile bireylerine ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Şehit Tuğgeneral Erdoğan için il müftüsü tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namazın ardından Sezgin Erdoğan'ın cenazesi askerlerin omzunda musalladan alındı. Bakan Akar ve Komutanlar da cenazeye omuz verdi. Tuğgeneral Erdoğan'ın defnedilmesi sırasında tören mangası tarafından saygı atışı da yapıldı.

Törenin sonunda Bakan Akar, Sezgin Erdoğan'ın eşi ile annesine, öperek Türk bayrağını verdi. Sezgin Erdoğan'ın vatanı, bayrağı ve milleti için kahramanca görev yaptığını belirten Akar, bayrağı yine öperek teslim etti. Anne Esma ve eşi Emine Erdoğan da Türk bayraklarını öperek teslim aldı.

Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile diğer protokol üyeleri, Şehit Erdoğan'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

1 Ocak 1969'da İstanbul'da doğan Sezgin Erdoğan, 2019 yılında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında tuğgeneralliğe terfi etmiş ve 47'nci Komando Tugay Komutanlığına atanmıştı.

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