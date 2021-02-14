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Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın Kahramanmaraş'taki evine Türk bayrağı asıldı

14.02.2021 17:30 | Son Güncelleme:
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Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın Kahramanmaraş'taki evine Türk bayrağı asıldı

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın (32) Kahramanmaraş'taki ailesine şahadet haberi ulaştırıldı.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve sağlık ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'nde yaşayan Hasan ve Bedia Sarı çiftine acı haberi verdi.

Şehidin evine ve konutun bulunduğu caddeye Türk bayrakları asıldı.

Bu arada, Kahramanmaraş Valiliğince yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl kara yolunda yolcu otobüsünden indirilerek, alıkonulan hemşehrimiz Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın Gara'da bir mağarada şehit edildiği tespit edilmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize baş sağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Şehit Sarı'nın düğününe katılmak için Kahramanmaraş'a gelirken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı öğrenildi.

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