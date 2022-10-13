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Şehit Uzman Çavuş İbrahim Han memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlandı

13.10.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş da katıldı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han, memleketi Van'da toprağa verildi.

Şehit Han'ın (25) Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından omuzlarda taşınarak Gevaş ilçesindeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törende, şehidin annesi Naciya, babası Mehmet Salih ve kardeşlerini, askerler ve yakınları teskin etmeye çalıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile protokol üyeleri şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Öğle vaktinde cenaze namazının kılınmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık dua etti.

Demirtaş, Balcı ve protokol üyeleri tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Müşra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İl Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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