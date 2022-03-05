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Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı

05.03.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı

BİNGÖL (AA) - Tokat'ta servis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Ergin'in (40) cenazesi Bingöl'de defnedildi.

Askeri uçakla Bingöl Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından Bingöl Belediyesine ait cenaze aracına alındı.

Şehidin naaşı buradan tören için Şehitlik Anıtı'na getirildi.

Törende şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar yer aldı.

İl Müftüsü Mustafa Topal'ın kıldırdığı namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi Bingöl Şehitliği'nde toprağa verildi.

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