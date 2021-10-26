Şehit Uzman Çavuş Yalman'ın Osmaniye'deki ailesine haber verildi

OSMANİYE (AA) - Pençe Yıldırım harekat bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın, Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ailesine haber verildi.
Şehit Yalman'ın, Boğaziçi Mahallesi'nde ailesinin yaşadığı eve gelen askeri yetkililer, annesi Meryem Yalman ve babası Eyüp Yalman ile aile üyelerini bilgilendirdi.
Şehidin baba evine ve mahallenin girişine Türk bayrakları asıldı.
Bekar olan şehit Yalman'ın iki kardeşinden erkek olanının Suriye'de uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz