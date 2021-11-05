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Şehit Uzman Onbaşı Kaya'nın naaşı Gaziantep'teki şehitliğe nakledildi

05.11.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Kaya için tören düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Kilis'te 30 Nisan'da silah arkadaşı tarafından karakolda silahla vurulan şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya'nın naaşı, Gaziantep'teki şehitliğe nakledildi.

Kaya'nın (23) görev yaptığı Kilis Şehit Musa Özalkan Hudut Karakolu'nda 30 Nisan'da silahla vurularak yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Olayda şehit olan Kaya'nın naaşı, defnedildiği mezardan çıkarılarak silah arkadaşlarının omzunda Asri Mezarlık'taki şehitliğe getirildi.

Öz geçmişinin okunduğu törene şehidin annesi Feride ve babası Oğur Kaya, kardeşleri, silah arkadaşları ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Halil Hacı Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve diğer ilgililer katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın okuduğu duanın ardından Kaya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Musa Özalkan Hudut Karakolu'nda 30 Nisan'da Piyade Astsubay Çavuş Hakan Katırcı, Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya'yı silahla öldürdükten sonra intihar etmişti.

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