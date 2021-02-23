YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Şehit ve gazi ailelerinden aidat alınmıyor

Şehit ve gazi ailelerinden aidat alınmıyor

23.02.2021 12:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ertaş, 100’ün üzerinde tarımla uğraşan şehit ve gazi yakını olan çiftçilerden oda aidatı ücreti almadıklarını belirtti.Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Merkez Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararı Kars’ta uyguladıklarını ifade eden Ertaş, “Yani ülkesi için canını feda eden ve şehit olan gazi olan insanların, hem canından olurken, hem de parasını almak bize yakışmaz” dedi.Kars’ta odalarına kayıtlı tarımla uğraşan 100’ün üzerinde çiftçinin bulunduğunu belirten Başkan Adem Ertaş, şehit ve gazi yakınlarının oda aidat almadıklarını söyledi.Adem Ertaş, “Biz kurum olarak Kars Ziraat Odası ve Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanlığı olarak Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla şehit ve gazi yakınlarından aidat almamaktayız.

Kars Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ertaş, 100’ün üzerinde tarımla uğraşan şehit ve gazi yakını olan çiftçilerden oda aidatı ücreti almadıklarını belirtti.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Merkez Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararı Kars’ta uyguladıklarını ifade eden Ertaş, “Yani ülkesi için canını feda eden ve şehit olan gazi olan insanların, hem canından olurken, hem de parasını almak bize yakışmaz” dedi.
Kars’ta odalarına kayıtlı tarımla uğraşan 100’ün üzerinde çiftçinin bulunduğunu belirten Başkan Adem Ertaş, şehit ve gazi yakınlarının oda aidat almadıklarını söyledi.
Adem Ertaş, “Biz kurum olarak Kars Ziraat Odası ve Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanlığı olarak Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla şehit ve gazi yakınlarından aidat almamaktayız. Yani ülkesi için canını feda eden ve şehit olan gazi olan insanların, hem canından olurken, hem de parasını almak bize yakışmaz. Biz ülkemize hizmet eden bu insanların karşılığında aidat almadan işlemlerini yapıyoruz. Bizim kurumumuzda herhangi bir aidat yok” dedi.
Öte yandan Kars Ziraat Odası Başkanlığı’na şehit ve gazi yakını kayıtlı üyeler odaya gelerek işlemlerini kısa sürede yaptırdıklarını kaydettiler.
Başkan Adem Ertaş’a teşekkür eden Kıbrıs gazisi oğlu Kerem Alp, “Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bunun Kars’ta diğer oda başkanlarına da örnek olmasını temenni ediyorum. Şehit ve gazi yakınlarından oda aidatı alınmıyor” diye konuştu.
Kars’ta tarımla uğraşan Ziraat Odası Başkanlığı’na kayıtlı şehit ve gazi yakını çiftçiler odaya gelerek kısa sürede işlemlerini yaptırarak evlerinin yolunu tutuyor.
Kars Ziraat Odası Başkanlığı’nın yapılan uygulamanın diğer odalara örnek olması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
1/

Kars Namaz Vakitleri 23 Şubat Salı

İmsak
05:20
Sabah
06:44
Öğle
12:26
İkindi
15:28
Akşam
17:58
Yatsı
19:17

Kars Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Salı

Yalçın Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

Diğer Haberler

Kars Barajı 475 bin dekar tarım arazisine can suyu olacak

Kars Barajı 475 bin dekar tarım arazisine can suyu olacak

Kars Barajı 475 bin dekar tarım arazisine can suyu olacak

Kars Barajı 475 bin dekar tarım arazisine can suyu olacak

Digor’da HİS göleti yapılacak

Digor’da HİS göleti yapılacak

Kars’ta jandarma yaşlıları unutmadı

Kars’ta jandarma yaşlıları unutmadı

Proje Kars’a yılda 1 milyon turist getirecek

Proje Kars’a yılda 1 milyon turist getirecek

Hayvanları için dondurucu soğukta karlı dağlardan ot taşıyorlar

Hayvanları için dondurucu soğukta karlı dağlardan ot taşıyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.