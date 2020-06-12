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Şehit ve gazi çocuklarına oyuncak

HAKKARİ HABERLERİ  | 12.06.2020 16:09 | Son Güncelleme

Gümüşhane Devlet Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi çalışanları tarafından Hakkari’deki şehit ve gazi çocuklarına oyuncak hediye edildi.Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şube Başkanı ve Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er ve Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Emrullah Kaya, derneğe gelen şehit ve gazi çocuklarını karşılayarak oyuncak dağıttı.

Gümüşhane Devlet Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi çalışanları tarafından Hakkari’deki şehit ve gazi çocuklarına oyuncak hediye edildi.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şube Başkanı ve Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er ve Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Emrullah Kaya, derneğe gelen şehit ve gazi çocuklarını karşılayarak oyuncak dağıttı. Burada konuşan Genel Başkan Er, vakıf ve federasyon olarak Hakkari’de 100’e yakın şehit ve gazi çocuğuna oyuncak dağıttıklarını belirterek, “Gümüşhane Devlet Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi çalışanları tarafından Hakkari ilimizde bulunan şehit ve gazi çocuklarına dağıtılmak üzere oyuncak desteğinde bulunmuşlardır. Şehit ve gazi çocuklarımızın sevinçlerine vesile oldukları için Gümüşhane Devlet Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Federasyon ve vakıf olarak sürekli şehit ve gazi ailelerimize yalnız olmadıklarını ve her zaman yanlarında olduğumuza dair sürekli buna benzer etkinlikler düzenliyoruz. Şehit ve gazi çocuklarımızın o yüzlerindeki coşkuyu ve o mutluluğu yaşatmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Belki burada bulunan çocuklarımızın babalarının eksikliklerini tamamlamamız mümkün olmasa da bir nebzede olsa mutluluklarına vesile olmaya çalışıyoruz. Şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Geride bıraktıkları ailelerine gücümüz nispetinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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