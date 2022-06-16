YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Şehit ve gazi çocuklarının karne hediyesi muhabbet kuşu oldu

Şehit ve gazi çocuklarının karne hediyesi muhabbet kuşu oldu

16.06.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit ve gazi çocuklarının karne hediyesi muhabbet kuşu oldu

Kahramanmaraş'ta, şehit ve gazi çocuklarına karne hediyesi olarak muhabbet kuşu armağan edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Ornitoloji Derneği iş birliğinde 60 şehit ve gazi çocuğuna hayvan sevgisi aşılanması ve karne hediyesi olarak muhabbet kuşu verilmesi amacıyla Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bahçesinde tören düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, burada yaptığı konuşmada, kurum olarak her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanlarında olduklarını dile getirdi.

Okullarından mezun olan şehit ve gazi çocuklarına başarı ve mutluluk temennisinde bulunan Kaya, çocuklara tatilde arkadaşlık etmesi için muhabbet kuşu hediye etmek istediklerini söyledi.

Kahramanmaraş Ornitoloji Derneği Başkanı Nusret Sapsız da evcil hayvan beslemenin çocukların duygusal gelişimlerine katkı sunduğunu belirterek, 2021-2022 eğitim ve öğretim sezonunu başarıyla tamamlayan şehit ve gazi çocuklarını tebrik etti.

Protokol üyelerince konuşmaların ardından şehit ve gazi çocuklarına muhabbet kuşu hediye edildi.

Programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, kurum amirleri, şehit ve gazi aileleri ile davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde mezuniyet sevinciKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde mezuniyet sevinci
Çanakkale'deki Çardak Feribot İskelesi kullanıma kapatıldıÇanakkale'deki Çardak Feribot İskelesi kullanıma kapatıldı
Üsküdar'da balık tutan savcıyı yaralayan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldıÜsküdar'da balık tutan savcıyı yaralayan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:16
Sabah
05:03
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
20:02
Yatsı
21:42
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.