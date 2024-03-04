Şehit ve gazi derneklerinin faturalarını Büyükşehir Belediyesi ödeyecek

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk’un katılımıyla Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi’nin 19. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kongreye; Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, gaziler ve yakınları katıldı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Hulusi Karakuz’un yeniden göreve geldiği kongrede Başkan Vekili Şahin, Başkan Yılmaz’ın talimatı ile bundan sonra şehit yakını ve gazi derneklerinin elektrik ve su faturalarını Büyükşehir Belediyesi’nin ödeyeceğini açıkladı.

Gazilere hitap eden Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, “Genel kurulun gaziler için hayırlara vesile olmasını dilerim. Başkanımız Yücel Yılmaz’ın hepinize selamı var. Biz bütün sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarını gidermek için özen gösteriyoruz. Kendisinin İstanbul’da TV yayınları olduğu için katılamadı ve özellikle benim katılarak sizlerin yanında olmamı istedi. Sizlerin duası Allah katında daha değerlidir. Şefaat ederken bizleri de unutmayın. Başkanımız Yücel Yılmaz, maddi manevi olarak her zaman yanınızda olduğunu söyledi. Az önce kendisi ile görüştüm. Şehit yakını ve gazi dernek binasının elektrik ve su faturalarını bundan sonra Büyükşehir Belediyesi’nin ödeyeceğini iletmemi istedi. ” dedi.

BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Hulusi Karakuz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz, Başkan Yılmaz’a bu güzel jestinden dolayı teşekkür etti.



