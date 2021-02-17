Şehit ve gaziler adına bağış yöntemiyle dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 22 zanlıdan 7'si tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi" adı altında şehit ve gazi çocukları adına illegal yollardan yardım toplandığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, kendilerini gazi ve emekli asker olarak tanıtan zanlıların, mağdurlara çağrı merkezi üzerinden ulaştıklarını belirlemişti.

Bazı şüphelilerin, ifadelerinde suçlamayı kabul etmediği, çalışanların ise bir şeylerin yanlış olduğunu fark ettikleri için işi bırakacaklarını, ancak bu sırada operasyon düzenlendiğini söylediği öğrenildi.

"Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi" adı altında şehit ve gazi çocukları adına illegal yollardan yardım topladığı iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında elebaşı olduğu değerlendirilen F.T'nin de bulunduğu 22 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, şehit ve gazilerin ismini kullanarak, yardım adı altında para toplayıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Şüphelilerin, çağrı merkezi adına aranan kişilerin kabul etmesi halinde önce hediye olarak dergi, ajanda ve bayrak gibi ürünleri gönderdiği, ardından da bu kişilerden bağış adı altında 6 ayda bir düzenli para aldıkları ortaya çıkmış, bazı zanlıların da komisyon usulü çalıştıkları saptanmıştı.

Bunun üzerine İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Düzce ve Çanakkale'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında elebaşı F.T'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, çağrı merkezi adı altında yapılan görüşmelerde kullanılan konuşma metinleri de ele geçirilmişti.

