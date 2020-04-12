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Şehit yakını esnaftan anlamlı destek

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.04.2020 11:08 | Son Güncelleme

EEskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi’nde şehit yakını esnaf Selahattin Kara ve oğulları, dükkanlarında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş desteği verecek.Kırka mahallesinde sebze, meyve satıcılığı ve servis işiyle uğraşan Şehit yakını Selahattin Kara ve oğulları yapmış olduğu destekle dükkanlarından ücretsiz alışveriş desteği vereceklerini duyurdu.

EEskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi’nde şehit yakını esnaf Selahattin Kara ve oğulları, dükkanlarında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş desteği verecek.
Kırka mahallesinde sebze, meyve satıcılığı ve servis işiyle uğraşan Şehit yakını Selahattin Kara ve oğulları yapmış olduğu destekle dükkanlarından ücretsiz alışveriş desteği vereceklerini duyurdu. Selahattin Kara, "Ülkemiz salgın hastalık ve terör belasıyla uğraşırken bu zamanda fırsatçılık yapanlara inat biz bize yeteriz diyoruz. Aylık kazancı olmayan ve maddi sıkıntıları olan ailelerimizin tüm sebze ve meyve ihtiyaçları Palmiye Sebze ve Meyve Pazarı olarak ücretsiz karşılamaya hazırız. Bizi aramanız yeterlidir. Siz yeter ki evde kalın" ifadelerini kullandı.

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Odunpazari
Neşet Eczanesi
Tepebasi
Taşbaşı Eczanesi
Odunpazari
Yenikent Eczanesi
Odunpazari
Erdem Eczanesi
Tepebasi
Sinem Eczanesi
Odunpazari
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