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Şehit yakınları Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı

BATMAN HABERLERİ  | 14.06.2020 14:58 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181.

Şehit yakınları Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü kapsamında Sason İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Salon Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve beraberindeki yöneticiler, Sason İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal’ı ziyaret etti. Burada konuşan Çelik, jandarma personelinin özverili şekilde çalıştığını söyledi. Çelik, "Jandarma yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi Sason’da da huzur ve güven ortamının oluşmasında büyük pay sahibidir. Kuruluşundan bugüne kadar gurur abidesi olmayı başarmış, bu köklü ve onurlu teşkilata emek vermiş herkesi tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Topal ise "Jandarma Genel Komutanlığının 181. kuruluş yıl dönümünde şehit yakınları ve gazilerimizin bu anlamlı ziyareti bizleri son derece memnun etmiştir" diye konuştu.

Şehit yakınları Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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