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Şehit yakınları Ramazan Bayramı'nın ilk günü evlatlarının kabrine koştu

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.05.2020 12:00 | Son Güncelleme

Şehit yakınları Ramazan Bayramı'nın ilk günü evlatlarının kabrine koştu

KOCAELİ (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Namazgah Şehitliğine gelen aileler, şehit kabirlerini ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliğine geldi.

Kabir ziyaretinde bulunan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1995 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Er Arif Meydan'ın babası Yusuf Meydan, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları nedeniyle devlet büyüklerine teşekkür etti.

Her bayramda ilk iş olarak şehitliğe geldiklerini ifade eden Meydan, "Bir oğlum vardı. Onu ziyaret etmeye geliyoruz. Oğluma ve şehitlerimize Kur'an-ı Kerim okuduk, dualar ettik. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Devletimiz sağ olsun." diye konuştu.

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