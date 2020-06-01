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Şehit yakınları ve gazilerden idam yasası çağrısı

MALATYA HABERLERİ  | 01.06.2020 12:26 | Son Güncelleme

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara, şehit yakınları ve gazilerin idam yayasının geri getirilmesini istediğini belirterek, çağrıda bulundu.Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara, Diyarbakır’da görevli polis memuru Atakan Arslan’ı sırtından vurulup şehit edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "İbreti alem için kahraman polisimizi sırtından vuran hainlerin idam edilmesini şehit yakınları ve kahraman gaziler adına yetkililerden idam talep ediyoruz” dedi.Jandarma, asker ve polise kurşun sıkanların cezaevinde devletin ekmeğiyle beslenmesini şehit yakınları ve gazileri çok rahatsız ettiğini belirten Başkan Gözükara, idam yasasının geri getirilmesi için imza kampanyası düzenleyeceklerini ifade etti.

Şehit yakınları ve gazilerden idam yasası çağrısı

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara, şehit yakınları ve gazilerin idam yayasının geri getirilmesini istediğini belirterek, çağrıda bulundu.
Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara, Diyarbakır’da görevli polis memuru Atakan Arslan’ı sırtından vurulup şehit edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "İbreti alem için kahraman polisimizi sırtından vuran hainlerin idam edilmesini şehit yakınları ve kahraman gaziler adına yetkililerden idam talep ediyoruz” dedi.
Jandarma, asker ve polise kurşun sıkanların cezaevinde devletin ekmeğiyle beslenmesini şehit yakınları ve gazileri çok rahatsız ettiğini belirten Başkan Gözükara, idam yasasının geri getirilmesi için imza kampanyası düzenleyeceklerini ifade etti. Gözükara, “Allah’ın gazabı ve lanetinin de tüm vatan haini teröristlerin ve onları destekleyenlerin üzerinde olmasını Allah’tan niyaz ediyoruz” diye konuştu.

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