YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Şehit yakınları ve gazilere ziyaret

Şehit yakınları ve gazilere ziyaret

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.08.2020 13:50 | Son Güncelleme

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kütahya’da bulunan şehit aileleri, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerini yalnız bırakmadı.Kütahya Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Neslihan Ege, Denetimli Serbestlik Memuru Salih Cengiz ve Bahattin Yavuz tarafından Kütahya Valiliği adına beş gazi ve şehit ailesi ziyaret eetti.

Şehit yakınları ve gazilere ziyaret

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kütahya’da bulunan şehit aileleri, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerini yalnız bırakmadı.
Kütahya Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Neslihan Ege, Denetimli Serbestlik Memuru Salih Cengiz ve Bahattin Yavuz tarafından Kütahya Valiliği adına beş gazi ve şehit ailesi ziyaret eetti. Ziyarette, bayram tebriği gerçekleştirilerek hediyeleri takdim edildi.
Yapılan açıklamada, "Şehit ailelerimize sabırlar dilenerek, gazilerimize de teşekkür ve saygılar sunularak bir istekleri olup olmadığı sorulmuştur. Kendileri de Kütahya Valiliğine her Bayram Günü ve Milli Günlerde hatırlandıkları için teşekkür ederek, tek isteklerinin de yine kendilerinin hatırlanılmaya devam edilmesi olduğu ve kamu kurumlarının ziyaretlerinden çok memnun kaldıklarını belirtmiş ve teşekkürlerini sunmuşlardır" denildi.

Şehit yakınları ve gazilere ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Karaman Belediyesinden çevre düzenlemesi

Karaman Belediyesinden çevre düzenlemesi

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Çalışkan Zonguldak’a geliyor

Çalışkan Zonguldak’a geliyor

Köprüde zincirleme trafik kazası

Köprüde zincirleme trafik kazası

Kütahya Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
04:20
Sabah
05:58
Öğle
13:11
İkindi
17:01
Akşam
20:15
Yatsı
21:45

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Paşaoğlu Eczanesi
Merkez
Peker Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Bahadır Eczanesi
Simav
Polen Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

Gölet, orman ve bungalov evleri eşsiz bir manzara sunuyor

Gölet, orman ve bungalov evleri eşsiz bir manzara sunuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.