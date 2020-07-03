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Şehit yakınlarından Batman Tarım ve Orman Müdürü Demir’e teşekkür ziyareti

BATMAN HABERLERİ  | 03.07.2020 16:51 | Son Güncelleme

Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Demir’i ziyaret ederek kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Demir’i makamında ziyaret eden şehit yakınları, Demir’in her fırsatta kendilerini maddi ve manevi desteklerde bulunduğunu ifade ederek teşekkür etti.

Şehit yakınlarından Batman Tarım ve Orman Müdürü Demir’e teşekkür ziyareti

Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Demir’i ziyaret ederek kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Demir’i makamında ziyaret eden şehit yakınları, Demir’in her fırsatta kendilerini maddi ve manevi desteklerde bulunduğunu ifade ederek teşekkür etti. Demir de şehit yakınlarının memnuniyetinin kendisi için çok önemli olduğunu ifade ederek, verdikleri plaketten dolayı Mutalip Çelik ve beraberindeki şehit yakınlarına teşekkür etti.

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Vitamin Eczanesi
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Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
İnal Eczanesi
Kozluk
Uğur Eczanesi
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