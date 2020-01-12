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  4. Şehit yakınlarından Kaymakam Çiftçi’ye ziyaret

Şehit yakınlarından Kaymakam Çiftçi’ye ziyaret

BATMAN HABERLERİ  | 12.01.2020 16:21 | Son Güncelleme

Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği üyeleri, Diyarbakır’ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’yi ziyaret etti.Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve beraberindeki şehit yakınları ile gaziler, Kaymakam Çiftçi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şehit yakınlarından Kaymakam Çiftçi’ye ziyaret

Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği üyeleri, Diyarbakır’ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’yi ziyaret etti.
Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve beraberindeki şehit yakınları ile gaziler, Kaymakam Çiftçi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çelik, görev yaptığı yerlerde sergilediği örnek davranış ve şehit yakınlarına verdiği desteklerden dolayı Kaymakam Çiftçi’ye teşekkür ederek plaket takdim etti.
Batman’dan ziyaretine gelen şehit yakınlarıyla yakından ilgilenen Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, şehit yakınlarından aldığı plaketin kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Şehit yakınlarından Kaymakam Çiftçi’ye ziyaret

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