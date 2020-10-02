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Şehit Yavuzeş’in ismi mahallesinde yaşayacak

ANTALYA HABERLERİ  | 02.10.2020 16:20 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Meclisi, İstanbul’da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Ulaştırma Onbaşı Sertaç Yavuzeş’in isminin mahallesi Güzeloluk’ta parka verilmesini oy birliğiyle kabul etti.Muratpaşa Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı, belediye kültür salonunda gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediye Meclisi, İstanbul’da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Ulaştırma Onbaşı Sertaç Yavuzeş’in isminin mahallesi Güzeloluk’ta parka verilmesini oy birliğiyle kabul etti.
Muratpaşa Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı, belediye kültür salonunda gerçekleştirildi. Mecliste, önergelerle birlikte 23 gündem maddesinin görüşüldü.
Mecliste, mart ayında İstanbul’da, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Ulaştırma Onbaşı Sertaç Yavuzeş’in ismi, babaocağı Muratpaşa Güzeloluk Mahallesi’nde bulunan parka verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Kararın ardından Şehit Onbaşı Yavuzeş’in anne ve babası Muzaffer ve Nazife Yavuzeş Belediye Başkanı Ümit Uysal ve CHP, AK Parti, İYİ Parti ve MHP grup sözcülerine teşekkür etti.
Mecliste, ayrıca, Ermenistan’ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik gerçekleştirildiği saldırı kınanırken Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak ve vatanlarını korumak için verdikleri mücadeleye destek mesajları verildi. Belediye Başkanı Uysal, meclis başkanlık kürsüsüne Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını yan yana koyarken siyasi parti grupları da konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Azerbaycan’ın yanında olduklarını dile getirdi.

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