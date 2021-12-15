Şehit yeğeni bedensel engelli Muhammet'in üniforma hayali gerçek oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir şehit yakınının engelli çocuğunun asker üniforması giyme hayali İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirildi.

Kıbrıs şehidi Abdullah Hayran'ın kardeşi Bekir Hayran, engelli oğlu Muhammet Hayran'ın üniforma giyme hayalini İl Jandarma Komutanlığı yetkilileriyle paylaştı.

Jandarma Komando Bölük Komutanlığı ekipleri, Muhammet Hayran'ın yaşadığı merkeze bağlı Hayranlı köyüne gitti.

Komandolar sürpriz yaptıkları Muhammet'e asker üniforması giydirerek, jandarma aracıyla Komando Bölük Komutanlığına götürdü.

Muhammet, burada bir günlük temsili askerlik yaparak hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Askerler, Muhammet'e çeşitli hediyeler verdi.

Bekir ve Zehra Hayran çifti çocuklarına bu mutluluğu yaşatan İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve diğer yetkililere teşekkür etti.

