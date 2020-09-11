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Şehit yüzbaşı Mahmut Top'un Samsun'daki ailesine acı haber verildi

SAMSUN HABERLERİ  | 11.09.2020 18:42 | Son Güncelleme

Şehit yüzbaşı Mahmut Top'un Samsun'daki ailesine acı haber verildi

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-10 Norduz operasyonunda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un şehadet haberi, Samsun'un Havza ilçesindeki babaevine ulaştırıldı.

Şehidin Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaevine giden ilçe Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alparslan Bostancı, şehadet haberini anne Mevlüde ve baba Şevket Top'a verdi.

Şehit yüzbaşı Mahmut Top'un babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Hilal Başak (3) ve Gökhan Korkut (2) adında iki çocuğu olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin yarın Havza'da toprağa verileceği bildirildi.

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