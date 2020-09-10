YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şehitkamil Belediyesi, bir gencin daha umudu oldu

Şehitkamil Belediyesi, bir gencin daha umudu oldu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.09.2020 11:42 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediyesi, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli olan Yücel Öztürk’e tekerlekli sandalye hediye etti.

Şehitkamil Belediyesi, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli olan Yücel Öztürk’e tekerlekli sandalye hediye etti. Mutlu dolu anlar yaşayan Yücel Öztürk’ün sevinci, duygu dolu anlar yaşattı.
Sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza atan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, engelli vatandaşları hayata bağlamaya ve yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası ekipleri, son olarak Merveşehir Mahallesi’nde ikamet eden Ömer ve Fadile Öztürk çiftinin doğuştan engelli oğlu 17 yaşındaki Yücel Öztürk’ü evinde ziyaret ederek, yanlarında getirdikleri tekerlekli sandalyeyi hediye etti. Tekerlekli sandalyesini gören Yücel Öztürk, büyük sevinç ve mutluluk yaşadı. Yaşadığı sevinç ile bir an önce tekerlekli sandalyesine binmek isteyen Yücel Öztürk, annesinin de desteğiyle tekerlekli sandalyesine bindi. Tekerlekli sandalyesi ile ilk turunu annesinin de yardımıyla evin içinde atan Yücel Öztürk’ün mutluluğu, duygu dolu anlar yaşattı.
“Allah, başkanımızdan bin kere razı olsun”
Oğlunun mutluluğuna ortak olan anne Fadile Öztürk, “Oğlumun bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı vardı. Eskiden bir tane tekerlekli sandalyesi vardı fakat onun kırılmasıyla birlikte, maddi durumumuz yeterli olmadığı için ikinci bir tekerlekli sandalye alamıyorduk. Bundan dolayı hem biz hem de oğlum çok üzülüyordu ve adeta eve mahkum olmuştu. Şehitkamil Belediyemizin engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye hediye ettiğini duyduk ve biz de başvurduk. Allah razı olsun Belediye Başkanımızdan, bizim bu ihtiyacımızı giderdiler. Bugün de arkadaşlar, oğlumun çok istediği tekerlekli sandalyeyi getirdiler. Şimdi oğlum Yücel de artık istediği gibi dışarıya çıkıp gezip dolaşabilecek ve artık eve mahkum olmayacak. Bize bu mutluluğu yaşatan Başkanımızdan Allah, bin kere razı olsun” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Organik üretime kadın eli değdi
Organik üretime kadın eli değdi
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
04:40
Sabah
06:02
Öğle
12:33
İkindi
16:06
Akşam
18:53
Yatsı
20:10

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Ege Eczanesi
Sehitkamil
Emir Alp Eczanesi
Sehitkamil
Erman Eczanesi
Sehitkamil
Karacaahmet Deniz Eczanesi
Sehitkamil
Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Zeytin Eczanesi
Sehitkamil
Birlik Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
MHP Gaziantep’te ilk aşama tamam
MHP Gaziantep’te ilk aşama tamam
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
GADEM boşanmaları önlendi
GADEM boşanmaları önlendi
4. Organize Sanayi Bölgesi’ne Otobüs Ve Dolmuş Seferleri Başladı
4. Organize Sanayi Bölgesi’ne Otobüs Ve Dolmuş Seferleri Başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.