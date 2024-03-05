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Şehitkamil’de 5 bin 288 kişiye okuma-yazma öğretildi

İHA İHA
05.03.2024 15:00
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Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu döneminde başlatılan okuma-yazma kurslarında bugüne kadar 5 bin 288 kişiye okuma-yazma öğretildi.

Şehitkamil’de 5 bin 288 kişiye okuma-yazma öğretildi

Başkan Fadıloğlu, toplam 380 yetişkin için düzenlenen Okuma Yazma Kursu Sertifika Töreni’nde yetişkin bireylerin sertifikalarını takdim ederek mutluluklarına ortak oldu.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Okuma Yazma Kursu Sertifika Töreni’ne; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, sertifika alacak yetişkinler ve aileleri katıldılar.
Fadıloğlu’nun göreve gelirken, ‘Eğitim Seferberliği’ sloganıyla başlattığı, ardından Türkiye genelinde, “Okuma-Yazma Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla uygulanan proje kapsamında Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerinde açılan kurslarda bugüne kadar 5 bin 288 kişiye okuma-yazma eğitimi verildi. Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde imzalanan protokoller doğrultusunda Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi katkılarıyla açılan kurslardaki eğitimler devam ediyor.

Sertifika töreninde, duygusal anlar yaşandı
32 yaşındaki Songül Polat, okuma-yazma bilmediği için yaşadığı zorlukları anlatırken salonda duygusal anlar yaşandı. Okuma-yazma öğrendiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Songül Polat, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür etti. Şehitkamil Belediyesine bağlı Rabia Aile Merkezi Anaokulu öğrencisi 4 yaşındaki Recep Türlü ile 50 yaşındaki Pir Sultan Aile Merkezi Okuma-Yazma Kursu öğrencisi Nadide İliksoy, birer şiir okudu.

“OKUMA-YAZMA BİLMEYEN KALMASIN”

Törende konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Gönül isterse nelerin yapılabileceğine hep birlikte şahit oluyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren tek istediğimiz şey, okuma-yazma bilmeyen kalmasın. Bu konuda sağ olsunlar, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ile birlikte yapmış olduğumuz çalışma neticesinde özellikle aile merkezlerimizde hem annelerimizin eğitimi hem de çocuklarımızın eğitimini çok önemsedik. Dönemin nüfus istatistiklerine baktığımda Gaziantep’te yüzde 9, okuma-yazma bilmeyen vatandaşımızın olduğunu gördüm. Bu beni çok üzdü. Okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımızın yaşadıkları zorlukları biliyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız bitti mi? Bitmedi. Memleketimizde, okuma-yazma bilmeyenin kalmaması adına yeni okuryazarlarımıza büyük görev düşüyor. Bu durumu ortadan kaldırmak adına halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Burada yaşanan okuma-yazma öğrenme heyecanına yürekten ortak oldum. Bu öyle bir başarı ki benim açımdan, bir üniversite bitirmeden daha önde. Bizim aile merkezlerinde okuma-yazma öğrenen kardeşlerimizden; ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite bitiren kardeşlerimiz var. Bugün burada sertifika almaya hak kazanan tüm kursiyerlerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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