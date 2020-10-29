Şehitkamil’de bayrak ve seccade dağıtıldı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı ile seccade dağıtıldı. Türk Bayrağı’nı zabıta ekiplerinden teslim alan esnaflar, bayrakları iş yerlerine astılar.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilçenin çeşitli yerlerinde ev ve işyerlerine asılmak üzere esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı ile seccade dağıttı. Türk Bayrağını alıp öperek iş yerlerine asan esnaflar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladılar.

"Türk bayrağımız hiz bir zaman yere düşmeyecektir"

Türk Bayrağını iş yerine asan Emir Kaya, “Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılında birlik ve beraberliği pekiştirmek adına Şehitkamil Belediyemiz tarafından Türk Bayrağı ve seccade dağıtımı gerçekleştirildi. Bizler de esnaf olarak şanlı Türk Bayrağımızı iş yerlerimize astık. Türk Bayrağımız, hiçbir zaman yere düşmeyecektir. Allah, her zaman yardımcımız olsun. Ben bu vesileyle tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.Şehitkamil Belediyemize de bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

