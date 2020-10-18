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Şehitkamil’de drone destekli asayiş uygulaması

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.10.2020 10:04 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yapılan drone destekli şok asayiş uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde ile 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği (İHA) ekiplerinin kent merkezinin çeşitli bölgelerinde drone destekli şok asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Şehitkamil’de drone destekli asayiş uygulaması

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yapılan drone destekli şok asayiş uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde ile 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği (İHA) ekiplerinin kent merkezinin çeşitli bölgelerinde drone destekli şok asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Bir gün boyunca devam eden uygulamada 70 araç ve 160 şahıs incelenirken yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ile 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldığı öğrenildi.

Şehitkamil’de drone destekli asayiş uygulaması

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Sehitkamil
Yancar Eczanesi
Sehitkamil
Badem Eczanesi
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