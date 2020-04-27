YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şehitkamil’de hijyen seferberliği

Şehitkamil’de hijyen seferberliği

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.04.2020 13:19 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek adına ilçede girilmedik mahalle, cadde, sokak bırakmayan Şehitkamil Belediyesi, hijyen seferberliğini aralıksız sürdürüyor.Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önüne geçmek adına virüsün yayılma gösterdiği ilk günden bugüne yoğun bir mesai harcayan Şehitkamil Belediyesi, periyodik olarak dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek adına ilçede girilmedik mahalle, cadde, sokak bırakmayan Şehitkamil Belediyesi, hijyen seferberliğini aralıksız sürdürüyor.
Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önüne geçmek adına virüsün yayılma gösterdiği ilk günden bugüne yoğun bir mesai harcayan Şehitkamil Belediyesi, periyodik olarak dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında caddeler, sokaklar, kaldırımlar, dükkanlar, aile sağlığı merkezleri, çöp konteynerleri, otobüs durakları ve daha birçok nokta, insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Ekiplerin kullandığı araçlar da insan sağlığı açısından risk oluşturmaması adına günlük dezenfekte ediliyor.
"Sağlık için evde kal Şehitkamil"
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Belediye olarak ekip arkadaşlarımla birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz. Sahada fedakarca çalışan tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Halkımızın sağlığı, en önemsediğimiz konu. Salgının yayılmasını engellemek için gereken çalışmaları yoğun bir biçimde devam ettiriyoruz. Bugüne kadar belirtilen kurallara eksiksiz uyan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Lütfen sosyal izolasyonumuzu sağlamaya devam edelim. Evde kalmamız, hayati önem taşımaktadır. Zorunlu olunmadıkça, evde çıkılmaması gerekmektedir. Koronavirüsü, ancak evde kalarak yenebiliriz. İşte bu yüzden diyoruz ki sağlık için evde kal Şehitkamil” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karantinada insanın içini ısıtan görüntülerKarantinada insanın içini ısıtan görüntüler
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Marmaris polisi denizdeki balıkları besledi

Marmaris polisi denizdeki balıkları besledi

Ege Üniversitesinden eğitim öğretimde dijital devrim

Ege Üniversitesinden eğitim öğretimde dijital devrim

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:05
Sabah
05:34
Öğle
12:33
İkindi
16:18
Akşam
19:23
Yatsı
20:46

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Akkartal Eczanesi
Sehitkamil
İbrahimli Eczanesi
Sehitkamil
Mesut Eczanesi
Sehitkamil
Müge Eczanesi
Sehitkamil
Nilay Eczanesi
Sehitkamil
Yeni Fulya Eczanesi
Sehitkamil
Berfin Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.