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Şehitkamil’de köy okulları yüz yüze eğitime hazır

10.02.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Şehitkamil Belediyesi, 15 Şubat 2021 tarihinde yüz yüze eğitime başlanacak köy okullarının tamamını dezenfekte etti.

Şehitkamil Belediyesi, 15 Şubat 2021 tarihinde yüz yüze eğitime başlanacak köy okullarının tamamını dezenfekte etti. Okullar, periyodik aralıklarla dezenfekte edilmeye devam edecek.
Korona virüs vaka sayılarında olumlu gelişmelerin yaşanması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık" şeklinde yaptığı açıklamanın ardından harekete geçen Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelleri, ilçe sınırları içerisindeki tüm köy okullarında detaylı bir dezenfekte çalışması başlattı. 15 Şubat 2021 tarihinde yüz yüze eğitim vermeye başlayacak tüm köy okullarındaki dezenfekte çalışmaları tamamlandı.
"Okulumuzun tamamı dezenfekte edildi"
Yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Aktoprak Hüseyin Cemal Karaata Ortaokulu Müdürü Hasan Bozkurt, duyduğu memnuniyeti ifade etti. Müdür Bozkurt, "Malum, pandemiden dolayı ülke genelinde olduğu gibi bizim de okulumuz bir süredir yüz yüze eğitim vermiyordu. Yeni genelgeyle birlikte köy okullarında eğitimin yüz yüze başlayacağının açıklanmasıyla birlikte Hüseyin Cemal Karaata Ortaokulu olarak, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine 15 Şubat Pazartesi günü başlayacağız. Şu an tam kadro hazır durumdayız. Okulun açılmasına az bir süre kala sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz hem bizlerin hem de öğrencilerimizin sağlığı açısından okulumuzda detaylı bir şekilde dezenfekte ve ilaçlama çalışması başlattı. Şu an okulumuzun tamamı dezenfekte edildi. Sınıflar, tuvaletler, öğretmenler odası olmak üzere öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bütün kullanım alanları ilaçlandı ve dezenfekte edildi. Okul yönetimi olarak da bizler, bütün pandemi koşullarını hazırladık. İnşallah, 15 Şubat Pazartesi günü öğrencilerimiz ile birlikte yüz yüze eğitime başlayacağız" ifadelerini kullandı.

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