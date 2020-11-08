Şehitkamil’deki havuzlarda eğitim faaliyetleri başladı

“Yeni normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerimize başladık”

Yaptığı incelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak pandemi sürecinde, İçişleri Bakanlığımızın 16 Mart’ta yayınlamış olduğu genelge çerçevesinde havuzlarımıza bir süre ara vermek zorunda kalmıştık. Fakat yeni normalleşme süreciyle birlikte bir yandan hayat devam ediyor, spor hayatı da devam edecek. Burada milli sporcularımız var, olimpiyata hazırlanan sporcularımız var. Diğer taraftan suyla buluşan yeni öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimize de hizmet verebilmek adına yeni düzenlemeler yaptık. Havuzun ilk giriş anından itibaren yönlendirmelerinden başlayan mesafelerin ayarlanmasıyla ilgili, içeride de yine antrenman saatlerinin de yeniden düzenlenmesiyle birlikte maksimum düzeyde hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Tabi gönül ister ki daha fazla insanımıza hizmet götürelim. Ancak bu aradaki sanitasyon dönemlerinde ve buradaki dezenfeksiyonla ilgili olarak mecburen boşluk bırakmamız gerekiyor. Daha önce 90 dakika, 120 dakika olan eğitimler şu anda 1 saate çekilmiş durumda. Kursiyerlerimizde de 45 dakikaya çekilmiş durumda. Bu 45 dakikadan sonra, bir 45 dakika boşluk bırakıyoruz ki bu ortamın havalanmasını sağlamak adına güvenlik önlemlerini en üst planda tutmaya çalışıyoruz. Şu an itibariyle Şehitkamil Alleben1 ve Alleben2’de 486 sporcumuz fiilen eğitim alıyor. Tabi daha önce çok fazla insanımıza bu konuda hizmet veriyorduk ama pandemiden dolayı mecburen biraz sayıyı geriye almamız gerekiyordu. Ben tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 1 Ekim itibariyle yeniden yeni normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerimize başladık. Yeni gelecek genelgeler çerçevesinde de çalışmalarımızı ona göre devam ettireceğiz. Ben her kademede görev yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah sorunsuz bir şekilde, bulaşsız bir şekilde bu faaliyetlerimizi devam ettiririz” ifadelerini kullandı.

