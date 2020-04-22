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Şehitkamil’den 23 Nisan’a özel etkinlik

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.04.2020 17:49 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında toplamda bin çocuğa çeşitli armağanlar verilecek.Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında bin çocuğa kitap, satranç takımı ve boyama kitabı hediye edecek.

Şehitkamil’den 23 Nisan’a özel etkinlik

Şehitkamil Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında toplamda bin çocuğa çeşitli armağanlar verilecek.
Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında bin çocuğa kitap, satranç takımı ve boyama kitabı hediye edecek. Hediye kazanmak isteyen çocukların yapmaları gereken tek şey ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili yapacağı etkinlikten çekeceği video ya da fotoğrafı twitter üzerinden #ŞehitkamilDe23Nisan hashtagi ile paylaşmaları.
"Bugünlerin telafisini yapacağız"
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Her yıl binlerce çocuğumuzu çeşitli branşlarda düzenlediğimiz etkinliklerle spor sahalarında bir araya getirerek bayramın coşkusunu hep beraber yaşıyorduk. Korona virüs dolayısıyla bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını evlerimizde yapacağız. Ekip arkadaşlarımızla yaptığımız istişare neticesinde çocuklarımıza yönelik bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. Sosyal etkileşimimizi güçlendirmeyi amaçladığımız etkinlik neticesinde çocuklarımıza kitap, satranç takımı ve boyama kitabı armağanlarımız olacak. Şu anda çocuklarımızla sosyal medya aracılığıyla etkileşim halindeyiz ama en kısa sürede yavrularımızı tekrar tesislerimizde ağırlayacağız. Bayram tadında organizasyonlar düzenleyerek bugünlerin telafisini yapacağız. Düzenlediğimiz etkinlikten hediye kazanmak isteyen çocuklarımızın, twitter üzerinden #ŞehitkamilDe23Nisan hashtagi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu fotoğraf ya da fotoğraf paylaşmaları gerekiyor. Etkinliğe katılım gösteren toplamda bin çocuğumuza armağan vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Şehitkamil’den 23 Nisan’a özel etkinlik

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Güney Eczanesi
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Tatar Eczanesi
Sehitkamil
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Sehitkamil
Yeşilova Eczanesi
Sehitkamil
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