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Şehitkamil’den dar gelirli ailelere giyim yardımı

24.01.2021 14:35 | Son Güncelleme:
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Şehitkamil Belediyesi, yardıma muhtaç binlerce dar gelirli aile ve çocuklarına kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Şehitkamil Belediyesi, yardıma muhtaç binlerce dar gelirli aile ve çocuklarına kışlık kıyafet yardımında bulundu. Araçlarla evlerinden alınan aileler ve çocukları, kışlık kıyafet ve ayakkabı aldıktan sonra evlerine bırakıldılar.
Dar gelirli ve yoksul ailelere periyodik aralıklarla giyim yardımı yapan Şehitkamil Belediyesi, son yaptığı yardımlarla 3 bin 800 ailenin yüzünü güldürdü. Belediyeye ait özel araçlarla evlerinden alınan aileler ve çocukları, Gıda Bankasında kendileri ve çocukları için kıyafet seçtiler. Aileler ve çocukları, kış aylarında kullanmak üzere elbise, kazak, mont, ceket, gömlek, çorap, kışlık ayakkabı aldılar. Bunun yanı sıra, ailelere temizlik malzemesi de hediye edildi.
“Allah belediye başkanımızdan bin kere razı olsun”
Yapılan kıyafet yardımından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür eden Sultan Elmas, “Maddi durumumuz yeterli olmadığından çocuklarıma kıyafet almakta zorluk çekiyordum. Belediyemiz, bu kış günlerin de bizleri unutmadı ve kıyafet yardımında bulundu. Sağ olsun belediyemiz, sabahın erken saatlerinde bizi evimizden araçla alarak, buraya getirdi. 6 çocuğumla birlikte gelerek, ihtiyacımız olan kışlık kıyafet ve ayakkabı gibi her türlü giyecekten aldık. Çocuklarım için kışlık mont, ayakkabı, kazak, çorap ve benzeri elbiseler aldık. Kendim için de çeşitli kıyafetler aldım. Ayrıca temizlik malzemesini de hediye olarak verdiler. Allah, Belediye Başkanımızdan bin kere razı olsun, bu kış aylarında bizim yanımızda oldu. Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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