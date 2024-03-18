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Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü töreni yapıldı

AA AA
18.03.2024 15:30
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Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı törenlerde Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşmayı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız yaptı.

Tümgeneral Yaldız, Çanakkale Zaferi'nin, İstiklal Harbi'ne ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Yaldız, dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale'nin, Türk milletinin, bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneği olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bugün ulaştığı seviyenin, başta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları olmak üzere Kore'de, Kıbrıs'ta, terör ve teröristle mücadelede, yurt dışında icra edilen harekatlarda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerin eseri olduğunu dile getiren Yaldız, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin manevi varlıkları; tarih ve millet bilincimizin korunmasında ve sahip olduğumuz yüce değerlerin genç kuşaklara aktarılmasında en değerli hazinemizdir. Aziz şehitlerimizin yüreklerimizde yaktığı ateş, vatanımıza yönelecek her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede sarsılmaz inancımıza, tükenmez gücümüze sonsuz kaynak teşkil etmektedir. Üzerinde yaşadığımız toprağı vatan yapan, bayrağımıza rengini kanlarıyla veren kahraman şehitlerimiz... Ülkemizin birliğine göz diken düşmanların ve terör örgütlerinin, kutsal vatan topraklarına yönelik tüm tehditleri dün olduğu gibi bugün de Türk milleti ve onun bağrından çıkmış Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kararlılıkla bertaraf edilecektir. Manevi varlığınızdan aldığımız güçle, vatanımıza yönelik her türlü tehdide karşı her şart altında üzerimize düşen görevi yapacak ve size layık olmaya çalışacağız. Sizlere söz veriyoruz ki Çanakkaleler sonsuza dek geçilemeyecek, gök kubbeden ay yıldızlı al bayrak hiç inmeyecek, dünya var olduğu sürece bu topraklar Türk yurdu olarak kalmaya devam edecektir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarına, Türk ulusunun birlik ve beraberliği için canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Sultanahmet Camisi Baş İmam Hatibi Hasan Kara'nın Kur'an-ı Kerim okuduğu törenlerde, şehitler için dua edildi.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kuvvet komutanları, milletvekilleri, büyükelçiler, belediye başkanları, bazı siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişi katıldı.

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şehitler abidesi

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