Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı töreni düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve yabancı ülke temsilcilerinin katılımıyla Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi.

Abidedeki tören, Türkiye Cumhuriyeti adına Bakan Ersoy'un anıta ay yıldız motifli çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması, tören kıtası tarafından saygı atışı yapılmasının ardından program, İstiklal Marşı eşliğinde göndere Türk bayrağının çekilmesiyle devam etti.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'yi geçilmez yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, Mehmetçik'le koyun koyuna yatan İtilaf Devletleri askerlerini de saygıyla andığını söyledi.

Kaşdemir, 107 yıl önce güçlü ancak haksız olanlara karşı haklı ve onurlu bir mücadele verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir yok oluş sürecinden, bir varoluş destanı çıkardık. Tabiri caizse Çanakkale'de küllerimizden yeniden doğduk. Aslında biz Çanakkale’de kendimize geldik, kendimizi bulduk. Bir hilal uğruna ne güneşler batırdık ama izzetimizi ve namusumuzu çiğnetmedik. Son kalenin Çanakkale olduğunun farkına vardık ve bu uğurda memleketin en okumuş ve en akıllı gençlerini feda ettik. Bir nesil kaybettik bu topraklarda. O kahraman nesil de bu durumun farkında olarak yani bu savaşın Türk milleti için bir ölüm kalım savaşı olduğunu bilerek ölüme meydan okudular. Bir gül bahçesine girer gibi, kara toprağa girdiler. Bu toprakların kara bağrında, sıradağlar gibi durdular ve düşmanı bir adım öteye geçirmediler. Uzun süren bir geri çekilmeye son verdiler. Memleketin kararan ufuklarında, bir güneş gibi doğdular ve şafağı söktürdüler. Çanakkale geçilmez ve bu toprakları bize ebedi vatan yaptılar."

Çanakkale'de haklı bir zafer kazanıldığını dile getiren Kaşdemir, ayrıca Kurtuluş Savaşı'nın ön sözünün yazıldığını ve Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıktığını kaydetti.

- "Tarihi Alan tam bir açık hava müzesi haline gelmiştir"

İsmail Kaşdemir, Kurtuluş Savaşı'na dair inanç ve kararların tohumlarının Çanakkale'de atıldığına dikkati çekti.

Kahramanlar sayesinde Çanakkale Boğazı'nın hür olarak aktığını anlatan Kaşdemir, şunları ifade etti:

"Bu topraklar üzerinde rüzgarlar özgürce esiyor ve rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımız semalarda özgürce dalgalanıyor. Allah'ın izniyle ebediyen de böyle olacak. 107 yıl önce büyük bir savaşa sahne olan bu topraklar şimdi barışın, huzurun ve güvenin adresi olmuştur. Şehitlikleriyle, kaleleriyle, siperleriyle, tabyalarıyla, müzeleriyle ve bozulmamış doğasıyla Tarihi Alan tam bir açık hava müzesi haline gelmiştir. Dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı olan Tarihi Alan, dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi olma yolunda ilerlemektedir. Çanakkale denildiği zaman Türk milletinin kalbi bir başka atmakta Çanakkale dendiği zaman adeta akan sular durmaktadır. Gözümüz gibi baktığımız basmaya kıyamadığımız Çanakkale ruhunun doğduğu bu topraklar milletimizin severek ve koşa koşa geldiği bir buluşma noktası haline gelmiştir. Tarihi Alan, ülkemizde olduğu kadar dünyada da önemli bir ziyaret ve buluşma noktası haline gelmiştir. Biz Türk milletinin tüm evlatlarının Tarihi Alan'ı ziyaret etmelerini Çanakkale Ruhunu hissetmelerini arzu ediyoruz. Ayrıca bütün yabancı misafirlerimizi burada daha fazla ve daha kalabalık olarak ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız."

Kaşdemir, önceki yıllarda Tarihi Alan'da bulunan şehit Safranbolulu Mehmet Çavuş'a ait olan mezar taşında yazan Çanakkale ile ilgili dörtlüğü de okudu.

- Törenden detaylar

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, abidede bulunan temsili şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehitlik anı defterini imzaladı ve dua etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müzik Topluluğu Mehter Takımı anma töreninde konser verdi.

Türk ve Anzak askerleriyle gaziler ve izciler tören geçişi yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve protokol üyeleri, geçit töreninden sonra Şehitler Abidesi'nin deniz tarafında kurulan alana geçti.

SOLOTÜRK'ün Çanakkale Boğazı üzerindeki gösterisi, izleyenler tarafından beğeniyle takip edildi.

Anma töreninde, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlandalı Büyükelçi Sonya McGuinness, Avustralyalı Büyükelçi Miles Armitage, Yeni Zelandalı Büyükelçi Zoe Coulson-Sinclair, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jurgen Schulz, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Jamal Khokhar, Faslı Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq ile gazilerin ve yabancı misyon temsilcilerinin katıldığı törende, ayrıca Çanakkale Savaşları'nda şehit veren liselerin öğrencileri yer aldı.

Çanakkale'de şehit olan askerler için Eceabat Müftüsü Sinan Çetin dua ettirdi ve Şehitler Abidesi Camisi Cengizhan Çelikkaya da Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı.

