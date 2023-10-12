YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Şehitler Ağacı’ndan asker künyesi çalan kadın ve oğluna para cezası

Şehitler Ağacı’ndan asker künyesi çalan kadın ve oğluna para cezası

12.10.2023 15:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir’de 2021 yılında yapılan ’Şehitler Ağacı’ndan asker künyelerini çalan kadın ve oğluna para cezası verildi.

İçişleri Başkanlığı’nın ’Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar’ projesi çerçevesinde 2021 yılında Kırşehir’de Kent Park girişinde yapılan Şehitler Ağacı’ndaki şehitlerin isimlerinin bulunduğu künyeleri çaldığı gerekçesiyle haklarında suç duyurusunda bulunan zanlıların cezası belli oldu. Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, yabancı uyruklu 2 kişiye verilen para cezasının şehit ailelerinin yüreklerine az da olsa su serptiğini söyledi. Kılıçaslan, "2021 yılında şehitlerimizin unutulmaması ve hatıralarının yaşatılması amacıyla Şehitler Ağacı Projesi’ni yaptık. Bu ağaca şehitlerimizin bilgilerinin yer aldığı künyelerini asarak, isimleri daha farklı bir şekilde yaşasın diye çalışmalar yaptık. Ancak 2022 yılında künyelerin çalındığı ve bu konuda da derneğimizin şikayetçi olduğu mahkemede sonuç açıklandı. Anne ve çocuğun cezası çok şükür kesinleşti. Ceza sonunda annenin 3 bin TL ve oğlunun da bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Bu karar bir nebze de olsa şehit ailelerimizin kalbine su serpti. Künyeler çalındığında ailelerimiz çok üzülmüştü. Bu konuda mahkeme sonucunun açıklanması ailelerimizi sevindirdi" dedi.

Asker künyelerini çaldığı tespit edilen K.R. adlı kadın 3 bin lira, oğlu A.Ş.H. ise bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uçurtmalarını polis eşliğinde uçurdularUçurtmalarını polis eşliğinde uçurdular
Hatay’da bir eve yılan girdiHatay’da bir eve yılan girdi
Samsun'da GES projesi ile 1500 evin elektriği Yabancılar Çarşısı'nın çatısında üretilecekSamsun'da GES projesi ile 1500 evin elektriği Yabancılar Çarşısı'nın çatısında üretilecek
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir

Kırşehir Namaz Vakitleri 12 Ekim Perşembe

İmsak
05:21
Sabah
06:42
Öğle
12:35
İkindi
15:45
Akşam
18:18
Yatsı
19:34

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Perşembe

Sultan eczanesi
Merkez
Deva eczanesi
Kaman
Kayis eczanesi
Mucur
Sibel eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

"Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

"Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

Philips, Crocs, Karaca, Puma ve dahası! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Karaca, Puma ve dahası! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.