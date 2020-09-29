Şehitler diyarı Sarıkamış’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yılı

Sarıkamış’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Sarıkamış Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Recep Koşal, Tugay Komutan Vekili Albay Haluk Albayrak, Belediye Başkanı Harun Hayali, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, yaptığı konuşmada, Sarıkamış’ın, cesaret, kararlılık, azim ve emre itaatin perçinleşmiş göstergesi olduğunu söyledi.

Sarıkamış, Türk tarihinin en hüzünlü en dramatik bölümü ve şehadet şerbeti içmek için ölüme adım adım yürüyen yiğitlerin varoluş destanı olduğunu belirten Koşal, "Bundan 100 yıl önce Sarıkamış’ta, Çanakkale’de, Anafartalar’da, Sakarya’da çarpışan, 15 Temmuz darbesine karşı koyan şehit ve gazi olarak tarih yazan insanlar sayesinde bu topraklar vatan olmuştur" dedi.

Koşal, şöyle konuştu:

"Bizler nesilden nesle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözüne bağlı olarak kutsal emaneti sonsuza kadar yaşatacağız. Sarıkamış vatanın, bayrağın, toprağın, kanın, namusun, şerefin korunduğu kutsi bir mekandır. Bu kutsal toprakları bizlere vatan olarak bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, Kazım Karabekir Paşa’ya ve tüm şehitlerimize, gazilerimize şahsım, ilçem, adına şükran ve minnet duygularımı sunuyorum. Kabirlerinden nur eksilmesin, mekanları cennet olsun."

Program konuşmaların ardından şehitlik ziyaret ile sona erdi.

