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Şehitler diyarı Sarıkamış’ta ‘Geleceğe Nefes’ için 11 bin fidan toprakla buluştu

KARS HABERLERİ  | 11.11.2020 14:25 | Son Güncelleme

’Geleceğe Nefes’ kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11’de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşti.

’Geleceğe Nefes’ kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11’de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşti. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde de pandemi nedeniyle kısıtlı tutulan törenle 11 bin adet fidan toprakla buluştu.
Milli Ağaçlandırma Günü’nde Sarıkamış’ta İlçe Emniyet Müdürlüğünün organize ettiği anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Karakurt mevkiinde 11 bin adet fidan toprağa dikildi. Etkinlik öncesi konuşma yapan Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, “11 Kasım saat 11.11’de Sarıkamış halkı ve çocuklarla birlikte Tarım Bakanlığımızın ’Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası kapsamında Sarıkamış Karakurt mevkiinde ağaçlarımızı toprakla buluşturduk. İnşallah gelecek nesillerimize yeşiliyle daha güzel bir tabiat bırakmanın gayesindeyiz” dedi.
Fidan dikimine Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ve eşi, İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer ve eşi, AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan katıldı.

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