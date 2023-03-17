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Şehitler için 508 bin adım atarak Çanakkale’ye geldi

17.03.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü kutlamalarına katılmak için İstanbul Bağcılar’dan üzerinde askeri üniforma ve 2 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyen Gazi torunu ve Tokat 15’liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş (53), 440 kilometre yol kat ederek, 10 gün süren yolculuk sonunda Çanakkale’ye geldi.

Şehitler için 508 bin adım atarak Çanakkale’ye geldi

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde şehitler için elinde Türk bayrağı ile Gazi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, ‘Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşünün bu yıl 5’incisine, 4 Mart’ta İstanbul Bağcılar’dan başladı. Edirne, Tekirdağ, Keşan, Gelibolu üzerinden askeri üniforma ve 2 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyen Saffet Gümüş, bugün Çanakkale kent merkezine ulaştı. Tokat 15’liler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kordonda bulunan Truva Atı önünde Türk bayraklarıyla karşılandı. Gümüş, daha sonra dernek üyeleriyle birlikte, Truva Atı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

‘Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü’nün bu yıl 5’incisini Bağcılar’dan başlattığını belirten Tokat 15’liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, “Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’den aldığımız bayrağı şehitler diyarı Çanakkale’ye 10 gün yürüyerek, 81 saat, 508 bin adım, 440 kilometre yol yürüdük. Başkanımızdan aldığımız bu bayrağı nasip olursa, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Devlet Bahçeli’ye ve Mustafa Destici’ye hediye edeceğim. Bugün ben Anadolu’yum, Ardahan’ım, Kars’ım, Adana’yım, Urfa’yım, Maraş’ım, Gaziantep’im, Hatay’ım, yaslıyım. Bundan 108 yıl önce yine aynı şekilde Türkiye’nin dört bir yanından Çanakkale’ye geldiler. Burada bayrağımızın var olması için savaştılar. Bu bayrağı, vatanı teslim eden tüm şehitlerimizden Allah razı olsun. Bu topraklar, bayraklar çok zor şartlar altında kazanıldı ve bize teslim edildi. Biz de gelecek nesillere bu bayrağı güzel bir şekilde bir farkındalık yürüyüşü yaptık” dedi.

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