Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

İSTANBUL (AA) - Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla şehitler için İstanbul Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyüş başlattı.

Bağcılar Belediyesi öncülüğünde, Bağcılar Çanakkale Zafer Müzesi önünde yürüyüş öncesi program gerçekleştirildi.

Burada konuşan Çağırıcı, "Bugün Tokatlı kardeşimize bayrağı teslim edeceğiz inşallah, 18 Mart'ta bayrağı orada yetkililere teslim edecek. Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı ve Bahar Kalkanı Harekatı ile Ortadoğu ve Suriye'ye barışın geleceğine inandığını dile getiren Çağırıcı, yürüyüşün harekatın başlangıcına denk gelmesinin ayrı bir anlam ifade ettiğini söyledi.

"Biz şehitlerimizle ve gazilerimizle yaşayan bir milletiz. Tarih boyunca unutmadık ve kıyamete kadar da unutulmayacağına inanıyoruz. Şehitlerimiz gururumuz ve onurumuz." diyen Çağırıcı, şöyle konuştu:

"Tarih boyunca dik durmuş, insanların huzurunu ve barışını hedeflemiş bir milletiz. Gittiğimiz coğrafyalarda sömürü düzeni kurmayan, tamamen insanlığın huzur ve barışı için seferler düzenleyen bir milletiz. Biz vatanı, bayrağı ve ezanı için koşarak şehadete yürüyen bir milletiz. İnşallah bundan sonraki süreçte de gelecek nesillerin de aynı duygu ve inançla yetişmesi için mücadelemizi devam ettireceğiz."