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Şehitler için Kuran-ı Kerim okutuldu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 05.03.2020 15:04 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Vediha Ahmet Kızılkaya Anaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan askerler için Kuran-ı Kerim okutup lokma döktürdü.Bugün okul içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte Camii İmam Hatibi Turgay Yayla tarafından Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Şehitler için Kuran-ı Kerim okutuldu

Afyonkarahisar Vediha Ahmet Kızılkaya Anaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan askerler için Kuran-ı Kerim okutup lokma döktürdü.
Bugün okul içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte Camii İmam Hatibi Turgay Yayla tarafından Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Daha sonra hazırlanan lokmalar öğrenci velileri başta olmak üzere tüm katılımcılara ikram edildi. Okul Müdürü Hilal Karaer yaptığı açıklamada, Suriye’de kendileri için mücadele veren askerleri her zaman desteklediklerini ifade etti. İdlib’te şehit olan asker için Kuran-ı Kerim okutup, lokma döktürdüklerini kaydeden Karaer; “Allah onların yardımcısı olsun. Biz her zaman askerlerimizin ve Trük milletinin yanındayız. Şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.

Şehitler için Kuran-ı Kerim okutuldu

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