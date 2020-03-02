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Şehitler için kutsal vatan toprağına fidan diktiler

AYDIN HABERLERİ  | 02.03.2020 13:24 | Son Güncelleme

Aydın’da, çevre gönüllüsü lise öğrencileri ve Adnan Menderes Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu üyeleri, başta İdlib’de şehit düşen Mehmetçikler olmak üzere tüm şehitler anısına 200 fidanı toprakla buluşturdu.Efeler Yağcılar Mahallesi ağaçlandırma sahasında şehitler için gerçekleştirilen etkinliğe Efeler Aydın Lisesi ve Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle Adnan Menderes Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu üyesi gençler katıldı.Etkinliğe katılan öğrencilere gösterdikleri duyarlılık için teşekkür eden TEMA İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, "Öğrencilerimiz şehitlerimiz için Efeler Yağcılar Mahallesi ağaçlandırma sahasında 200 fidan dikti.

Aydın’da, çevre gönüllüsü lise öğrencileri ve Adnan Menderes Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu üyeleri, başta İdlib’de şehit düşen Mehmetçikler olmak üzere tüm şehitler anısına 200 fidanı toprakla buluşturdu.
Efeler Yağcılar Mahallesi ağaçlandırma sahasında şehitler için gerçekleştirilen etkinliğe Efeler Aydın Lisesi ve Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle Adnan Menderes Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu üyesi gençler katıldı.
Etkinliğe katılan öğrencilere gösterdikleri duyarlılık için teşekkür eden TEMA İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, "Öğrencilerimiz şehitlerimiz için Efeler Yağcılar Mahallesi ağaçlandırma sahasında 200 fidan dikti. Devletimizin ilgili kurumlarının desteği ve işbirliği ile; Adnan Menderes Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu üyesi gençlerimizi, her kademedeki öğrencilerimizi doğa, toprak, su, orman varlıklarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Yaşanabilir bir çevrede, hayatı geleceğe taşımak, vatan topraklarının üretimde kalmasını, tenefüs ettiğimiz havanın, içtiğimiz suyun temiz olmasını, dağlarımızın ormanlarla, yol boylarının ağaçlarla donatılmasını temin için var gücümüzle çalışacağız. Kamu yararı gözeten çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen Efeler Kaymakamımıza, Efeler Belediye Başkanımıza, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Aydın Orman İşletme Müdürümüze, Okul Yönetici ve öğretmenlerimize, Üniversite Rektörümüze, Genç TEMA Topluluğu üyesi gençlerimize, öğrencilerimize ve velilerine, TEMA Vakfı aktif gönüllülerimize teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

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Dolunay Eczanesi
Merkez
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