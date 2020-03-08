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Şehitler için okunan mevlid sonrasında lokma dağıtıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.03.2020 17:11 | Son Güncelleme

Hunat Camii’nde şehitler için okunan mevlid sonrasında lokma dağıtıldı.

Hunat Camii’nde şehitler için okunan mevlid sonrasında lokma dağıtıldı. Mevlide şehit aileleri ile birlikte çok sayıda vatandaş da katıldı.
Hunat Camii’nde öğle namazından sonra okunan mevlidin akabinde dualar edildi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı mevlid sonrasında camiden çıkanlara lokma dağıtıldı.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ”Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Devletimizin, milletimizin birliği bütünlüğü için, bayrağımız için, ezanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi biz millet olarak hiçbir zaman unutmayacağız" dedi. Vali Günaydın, "Her zaman onların hatıralarını canlı tutmak, onları kalbimizin en müstesna köşesine yerleştirdiğimizi ifade ediyoruz. Onları hiç unutmayacağız. Onları her daim hatırlamak için her türlü organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bugünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bütün annelerimizin, kadınlarımızın gününü tebrik ediyorum. Başta şehit ailelerimiz, annelerimiz ve eşleri olmak üzere hepsine saygılarımızı sunuyoruz. Onlar bizim baş tacımızdır. Ordumuzun kararlılık ile yürüttüğü başta Bahar Kalkanı olmak üzere bütün operasyonlarda Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin. Dualarımız onlarla birlikte. Biz bu vesile ile bu organizasyona gelen bütün hanımlara bütün annelerimize bir kez daha teşekkürlerimizi şükranlarımızı ifade ediyoruz. Biz şehit ailelerimiz için ne yaparsak bunun lafı bile olmaz. Onların yaptığı fedakarlık karşısında bizim yaptıklarımızın hiçbir önemi yok. Biz onların gönlünü bir nebze olsun hoş tutmak için, onları mutlu etmek için elimizden gelen gayreti Sayın vekilim ile sivil toplum örgütlerimiz ile emniyetimiz ile jandarmamız ile ortaya koyuyoruz. Kayseri olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek her zaman şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Gazilerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz" diye konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ise, ”Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günü. Ayrıca bugün güzel bir etkinlik var. Sayın valimizin ve eşinin organize ettiği. Şehit ailelerin ve şehit yakınlarının bir araya geldiği mevlit tilaveti yapıldı. Dualar ettik. Şehitlerimiz için, memleketimiz için dua ettik. 8 Mart’ı ben şehit ailelerine ithaf ediyorum. Rabbim onların sabrını, metanetini artırsın. Herkesin dünya kadınlar gününü kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.

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İmsak
05:32
Sabah
06:53
Öğle
12:54
İkindi
16:09
Akşam
18:45
Yatsı
20:01

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ocak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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