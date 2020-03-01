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Şehitler için saygı konvoyu

ORDU HABERLERİ  | 01.03.2020 19:12 | Son Güncelleme

Suriye İdlib’de yapılan saldırı sonucu şehit olan askerler için Ordu’da konvoy düzenlendi.Ordu’da sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, şehit olan askerler için yaklaşık 300 araçlık konvoy oluşturdu.

Suriye İdlib’de yapılan saldırı sonucu şehit olan askerler için Ordu’da konvoy düzenlendi.
Ordu’da sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, şehit olan askerler için yaklaşık 300 araçlık konvoy oluşturdu. Durugöl Mahallesi’nden hareket eden konvoy, sahil boyunca ilerleyerek şehir turuna çıktı. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tüm tedbirleri alırken, Türk bayraklarıyla süslenen araçlardan oluşan konvoy yaya vatandaşlardan da destek aldı.
Şehir turunu tamamlayan araçlar, olaysız bir şekilde dağıldı.

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