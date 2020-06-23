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Şehitler Mahallesi’nde Kilitli Parke Çalışmaları Sürüyor

NİĞDE HABERLERİ  | 23.06.2020 14:08 | Son Güncelleme

Niğde Belediyesi Efendibey ve Şehitler Mahallesi’nde mevcut yolların bakımını yaparak, ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda parke taşı döşeme çalışmalarını gerçekleştiriyor.Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahallelerdeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Şehitler Mahallesi’nde Kilitli Parke Çalışmaları Sürüyor

Niğde Belediyesi Efendibey ve Şehitler Mahallesi’nde mevcut yolların bakımını yaparak, ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda parke taşı döşeme çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahallelerdeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerden dolayı Niğde Belediyesi’ne teşekkür ettiler.
Yapılan hizmetlerde vatandaş memnuniyetine önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Belediye hizmetlerimiz tüm hızıyla sürüyor. Bir mahallemizde parklar güzelleştirilirken başka bir mahallemizde parke döşeme, başka bir mahallemizde ise asfalt ve yama çalışmalarımız oluyor. Plan ve program dâhilinde yaptığımız bu çalışmaların hepsini bizzat yerinde görüp inceleyerek, muhtar ve vatandaşlarımızla fikir alış verişinde bulunuyoruz. Öncelikle halkımızın ulaşımında sıkıntıya neden olan kullanışsız yollarımızı genişleterek, parke taşlarıyla daha güvenli ve sağlıklı hale getiriyoruz. Vatandaşlarımıza ve muhtarlarımıza hizmetlerimizde verdikleri desteklerden dolayı bir kez daha teşekkür ederim. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri daha mutlu ediyor. Plan ve program dâhilinde tüm mahallelerimize hizmetlerimizle dokunmaya devam edeceğiz” dedi.

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