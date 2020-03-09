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Şehitlere dua programı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 09.03.2020 15:43 | Son Güncelleme

Marmaraereğlisi Müftülüğü İlahi Grubu’nca, Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda “İdlib Şehitlerine Dua Programı” gerçekleştirildi.Marmaraereğlisi Müftülüğü İlahi Grubu’nca, Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda “İdlib Şehitlerine yönelik Dua Programı” düzenlendi.

Marmaraereğlisi Müftülüğü İlahi Grubu’nca, Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda “İdlib Şehitlerine Dua Programı” gerçekleştirildi.
Marmaraereğlisi Müftülüğü İlahi Grubu’nca, Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda “İdlib Şehitlerine yönelik Dua Programı” düzenlendi. Program kapsamında İlahi Grubu üyeleri Cüneyt Arslan, Burak Öz, M. Murat Arslan ve Mahmut Açıkgöz ‘ün okuduğu farklı makamlardan ilahiler öğrenciler tarafından büyük bir beğeniyle takip edildi. Okunan ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Muhammed Ali Özer, başta İdlib şehitleri olmak üzere geçmişten günümüze vatan topraklarının muhafazası için kanını akıtan, canını feda eden tüm şehitler için dua etti.

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