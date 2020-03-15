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Şehitleri dualarla andılar

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 15.03.2020 13:48 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde faaliyet yürüten Samsun Alaçamlılar Derneği, düzenlediği kahvaltı programında İdlib’de şehit düşen askerler ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu.Programda tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde faaliyet yürüten Samsun Alaçamlılar Derneği, düzenlediği kahvaltı programında İdlib’de şehit düşen askerler ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu.
Programda tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Okunan duaların ardından kahvaltı ikramına geçilen programda Kapaklı Samsun Alaçamlılar Dernek Başkanı Muhterem Büyükkeskin konuşma gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Büyükkeskin, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. İki hafta önce 36 şehit verdik. Bugünkü organizasyonumuz da tüm şehitlerimizi anmak içindir. Şehitlerimizin cenazesine katıldığımda şunu gördüm; bizim yüce ve bölünmez bir millet olmamızın tek nedeni şehitlerimizdir. Kürt’üyle, Laz’ıyla, Türk’üyle hiç ayırt etmeden böyle acı günlerde tek yumruk haline gelebiliyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından yemek duası yapıldı ve misafirlere çay ikramında bulunuldu.

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