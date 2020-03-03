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Şehitleri temsilen 33 bota karanfiller sunuldu

MANİSA HABERLERİ  | 03.03.2020 18:28 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen saldırıda şehit olan Türk askerleri için yürüyüş düzenlendi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen saldırıda şehit olan Türk askerleri için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün ardından vatandaşlar 33 şehidi temsilen meydanda bulunan askeri botlara karanfil sundu.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Türk askerleri için yürüyüş düzenlendi. CHP Alaşehir İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşte vatandaşlar tarafından 8 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı. “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” sloganları eşliğinde gerçekleşen yürüşün sonunda Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda şehitlerin yoklaması yapıldı. CHP İlçe Başkanı Gülgün Hasçelik’in konuşmasının ardından 33 şehidi temsilen botların bırakıldığı Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Şehitlerin botlarına konulan karanfiller yürek burktu. Bazı vatandaşlar ise göz yaşlarını tutamadı.
Şehitleri anma töreninde konuşan CHP Alaşehir İlçe Başkanı Gülgün Hasçelik, "Türkiye şehitlerimize ağlarken, bu acıyla baş etmeye çalışırken, ölüm şehitlik gibi yüce bir amaç için bile olsa, çok acı bir gerçek. Türkiye bu acı gerçeği günlerdir yaşıyor. Konuşacak bir şey yok. Siyaset yapılacak bir mevzu da değil. Türkiye’nin acı bir gerçeği bu gerçekle her an yüzleşiyoruz ve işin acı tarafı ölümler devam ediyor, devam edecek. Tabi bunun eğrisini doğrusunu, insanlar siyasi partiler tartışacak konuşacak. Ama bugün o gün değil bugün acılarımıza şehitlerimize sahip çıkmak yaralarımızı sarmak, birlik olmak kenetlenmek, bu konuda CHP olarak üzerimize ne düşerse onu yapacağız" dedi.

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