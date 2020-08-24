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Şehitlik Meydanı için ilk kazma vuruldu

ANKARA HABERLERİ  | 24.08.2020 11:37 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in katılımlarıyla Şehitlik Meydanı projesinin temeli atıldı.Pursaklar Belediyesi, ilçenin her mahallesinde, her köşesinde dev projeleri bir bir hizmete kazandırmaya devam ediyor.Vatandaşların birlik ve beraberliğini pekiştirmek için milli bayramlarda ve önemli günlerde hemşehrilerin bir araya gelmesini sağlamak adına hazırlanan Şehitlik Meydanı projesi kapsamında Şehitlik Camii çevresinin yanında yer alan 2 bin 795 metrekarelik bir alanın meydan düzenleme çalışmalarının startı verildi.Meydanın yapımı tamamlandıktan sonra alana gelen vatandaşlar, yeşil alan ve ağaçlar ile çevrelenmiş oturma birimlerinde dinlenebilecekler.Pursaklar’ın çehresini değiştirecek projeleri birer birer hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Ekiplerimizin yaptığı çalışmaların ardından ilçemize yakışacak bir proje hazırlanarak hemen çalışmalara start verildi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in katılımlarıyla Şehitlik Meydanı projesinin temeli atıldı.
Pursaklar Belediyesi, ilçenin her mahallesinde, her köşesinde dev projeleri bir bir hizmete kazandırmaya devam ediyor.
Vatandaşların birlik ve beraberliğini pekiştirmek için milli bayramlarda ve önemli günlerde hemşehrilerin bir araya gelmesini sağlamak adına hazırlanan Şehitlik Meydanı projesi kapsamında Şehitlik Camii çevresinin yanında yer alan 2 bin 795 metrekarelik bir alanın meydan düzenleme çalışmalarının startı verildi.
Meydanın yapımı tamamlandıktan sonra alana gelen vatandaşlar, yeşil alan ve ağaçlar ile çevrelenmiş oturma birimlerinde dinlenebilecekler.
Pursaklar’ın çehresini değiştirecek projeleri birer birer hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Ekiplerimizin yaptığı çalışmaların ardından ilçemize yakışacak bir proje hazırlanarak hemen çalışmalara start verildi. Pursaklar’da ciddi çalışmalara imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Şehitlerimiz, her zaman hatırlanması gereken vatanımızın asil evlatlarıdır. Bunu unutmamak adına bu meydanımıza ‘Şehitlik Meydanı’ adını verdik. Bu güzel hizmetin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından Şehitlik Camii imamının yaptığı dua ve kesilen kurban ile Şehitlik Meydanı projesinin temeli atıldı.
Belediye yetkilileri, kentin sosyal ve kültürel yaşamına değer katacak ve çok amaçlı kullanım imkanı sağlayacak yeni meydan alanının kısa sürede tamamlanması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

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