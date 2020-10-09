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Şehitlik Meydanı Pursaklar’a değer katacak

ANKARA HABERLERİ  | 09.10.2020 11:41 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediyesi tarafından yapımı devam eden Şehitlik Meydanı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.Pursaklar Belediyesi, ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına değer katacak ve çok amaçlı kullanım imkanı sağlayacak yeni meydan alanının kısa sürede tamamlanması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Pursaklar Belediyesi tarafından yapımı devam eden, vatandaşların milli bayramlarda ve önemli günlerde bir araya gelmesini sağlamak adına hazırlanan Şehitlik Meydanı Projesi kapsamında Şehitlik Cami çevresinin yanında yer alan 2.795 m lik bir alanın meydan düzenleme çalışmalarına hız verildi.Şehitlik Meydanında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yetkililerden bilgi alarak denetimlerde bulundu.‘‘Şehitlik Meydanımız Pursaklar’a Çok Yakışacak’’Şehitlik Meydanı çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Daha yaşanılabilir Pursaklar için, çalışmaya, eksikleri gidermeye ve ilçemizi geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.

Pursaklar Belediyesi tarafından yapımı devam eden Şehitlik Meydanı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Pursaklar Belediyesi, ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına değer katacak ve çok amaçlı kullanım imkanı sağlayacak yeni meydan alanının kısa sürede tamamlanması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Pursaklar Belediyesi tarafından yapımı devam eden, vatandaşların milli bayramlarda ve önemli günlerde bir araya gelmesini sağlamak adına hazırlanan Şehitlik Meydanı Projesi kapsamında Şehitlik Cami çevresinin yanında yer alan 2.795 m lik bir alanın meydan düzenleme çalışmalarına hız verildi.
Şehitlik Meydanında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yetkililerden bilgi alarak denetimlerde bulundu.
‘‘Şehitlik Meydanımız Pursaklar’a Çok Yakışacak’’
Şehitlik Meydanı çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Daha yaşanılabilir Pursaklar için, çalışmaya, eksikleri gidermeye ve ilçemizi geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Çalışmalar hızlı bir tempoyla devam ediyor. Şehitlik Meydanı’nda şu anda inşaat çalışmaları, peyzaj çalışması ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlik Meydanı çalışmalarının tamamlanmasıyla Pursaklar’da; resmi törenler, bayram törenleri etkinliklerinin yapılacağı ve hemşehrilerimizin oturup dinlenebileceği modern bir meydana kavuşulmuş olacak. Şehitlik Meydanımız Pursaklar’a çok yakışacak" dedi.

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