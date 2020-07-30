Şehitlikte duygulandıran ziyaret

Malatya’da yetkililer, şehitliği ziyaret ederek dua okudular.

Malatya Valisi Aydın Baruş , Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Necmi İnce, Kurban Bayramı öncesinde şehitliği ziyaret ettiler.

Vatanın bağımsızlığı için gözünü kırpmadan şahadete koşan vatan evlatlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Başkan Gürkan, “Bu vatanın birlik ve beraberliği ile bağımsızlığı kolay kazanılmamıştır. Şehitlerimiz milletimizin bağrında yatmakta ve ebeden de milletin bağrında yatmaya devam edeceklerdir. Rabbim şehitlerimizin şahadetlerine ve şefaatlerine bizleri nail eylesin. Şehit ailelerimize bir kez daha Allah’tan sabır dilerken, şehitlerimize rahmet gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Malatyalı hemşehrilerimizin de bayramlarını bayram tadında yaşamalarını temenni ediyorum” dedi.

Zaman zaman duygulu anların yaşandığı şehitlik ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehit yakınları ile de yakından ilgilenerek sohbet edip sabırlar diledi.

