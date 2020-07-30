YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Şehitlikte duygulandıran ziyaret

Şehitlikte duygulandıran ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 30.07.2020 18:09 | Son Güncelleme

Malatya’da yetkililer, şehitliği ziyaret ederek dua okudular.Malatya Valisi Aydın Baruş , Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Necmi İnce, Kurban Bayramı öncesinde şehitliği ziyaret ettiler.Vatanın bağımsızlığı için gözünü kırpmadan şahadete koşan vatan evlatlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Başkan Gürkan, “Bu vatanın birlik ve beraberliği ile bağımsızlığı kolay kazanılmamıştır.

Malatya’da yetkililer, şehitliği ziyaret ederek dua okudular.
Malatya Valisi Aydın Baruş , Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Necmi İnce, Kurban Bayramı öncesinde şehitliği ziyaret ettiler.
Vatanın bağımsızlığı için gözünü kırpmadan şahadete koşan vatan evlatlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Başkan Gürkan, “Bu vatanın birlik ve beraberliği ile bağımsızlığı kolay kazanılmamıştır. Şehitlerimiz milletimizin bağrında yatmakta ve ebeden de milletin bağrında yatmaya devam edeceklerdir. Rabbim şehitlerimizin şahadetlerine ve şefaatlerine bizleri nail eylesin. Şehit ailelerimize bir kez daha Allah’tan sabır dilerken, şehitlerimize rahmet gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Malatyalı hemşehrilerimizin de bayramlarını bayram tadında yaşamalarını temenni ediyorum” dedi.
Zaman zaman duygulu anların yaşandığı şehitlik ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehit yakınları ile de yakından ilgilenerek sohbet edip sabırlar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tanıtımı yapıldı! İşte uzaya çıkmanın bedeli Tanıtımı yapıldı! İşte uzaya çıkmanın bedeli
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kurbanlık dananın saldırdığı 1 kişi hayatını kaybetti

Kurbanlık dananın saldırdığı 1 kişi hayatını kaybetti

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

45 yıldır kolu yoktu JASAT ekiplerini görünce oyunu bozuldu

45 yıldır kolu yoktu JASAT ekiplerini görünce oyunu bozuldu

Büyükkılıç: "Kayseri vefayı ve teşekkürü asla unutmaz"

Büyükkılıç: "Kayseri vefayı ve teşekkürü asla unutmaz"

Kurban Bayramı öncesi esnaf mangal satışlarında umduğunu bulamadı

Kurban Bayramı öncesi esnaf mangal satışlarında umduğunu bulamadı

Malatya Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:20
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
19:46
Yatsı
21:17

Malatya Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Bakan Eczanesi
Merkez
Büyükşehir Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Merkez
Cerrahpaşa Eczanesi
Merkez
Çınar Eczanesi
Merkez
Konak Eczanesi
Merkez
Malatya Büyük Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Komutan Pehlivan’dan veda ziyareti

Komutan Pehlivan’dan veda ziyareti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Mehmet Aslan:

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Mehmet Aslan:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.