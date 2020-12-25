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Şehr-i Nuh Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti kuruldu

ŞIRNAK HABERLERİ  | 25.12.2020 12:53 | Son Güncelleme

Şırnak il genelindeki yazarlar ve gazetecileri tek çatı altında toplamak, sorun ve sıkıntılarına çözüm bulmak adına kurulan Şehr-i Nuh Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (ŞEGAY) faaliyetine başladı.Cemiyetin Kurucu Başkanı Halil Azizoğlu, kısa bir süre içerisinde cemiyetin kongresini gerçekleştireceklerini söyledi.

Şehr-i Nuh Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti kuruldu

Şırnak il genelindeki yazarlar ve gazetecileri tek çatı altında toplamak, sorun ve sıkıntılarına çözüm bulmak adına kurulan Şehr-i Nuh Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (ŞEGAY) faaliyetine başladı.
Cemiyetin Kurucu Başkanı Halil Azizoğlu, kısa bir süre içerisinde cemiyetin kongresini gerçekleştireceklerini söyledi. Cemiyeti kurmaktaki amaçları hakkında bilgi veren Azizoğlu, "İlimiz genelinde yazarlarımız ve gazeteci meslektaşlarımız ile bu işte görev alan arkadaşlarımızın her birinin sorun ve sıkıntılarını tespit ettik. Bu sorun ve sıkıntıların birçoğunun da ortak olduğunu görünce böyle bir cemiyeti kurmaya karar verdik. Bu işe yıllarını veren arkadaşlarımız var. Cemiyet olarak bu bütünlüğü yakalamak adına böyle bir girişimde bulunduk. En temel hedefimiz de Şırnak’taki gazeteciler ve yazarların herkes tarafından yasal çerçeveler içerisinde benimsenip tanınmasını, toplumda medya, basın ve gazeteci ile yazar haklarının yaygınlaşmasını sağlamak, gazetecileri meslekleri içinde maddi ve manevi yönleriyle geliştirmek, ilerletmek, korumak ve yüceltmektir” dedi.
İlk kongreyi pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan dolayı yapamadıklarını ama kısıtlamaların kaldırıldığı an kongre tarihini duyuracaklarını dile getiren Azizoğlu, "Yazar ve gazeteci meslektaşlarımızla ilk etapta kaynaştırma etkinliği düzenlemeyi planlıyoruz. Akabinde cemiyetimizin tanıtım programını hayata geçireceğiz. Sonrasında ise çeşitli proje çalışmalarında bulunacağız. Cemiyetimizin hem yazarlarımıza hem de gece gündüz demeden sahada canla başla çalışan gazetecilerimize ışık olacağı inancı gayesi ve hedefi ile yol yürüyeceğiz" dedi.

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