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“Şehri demir ağlarla örüyoruz"

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.11.2020 11:20 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

“Şehri demir ağlarla örüyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Belsin’den, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kayseri Şehir Hastanesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Mobilyakent ile YHT garı istikametine kadar uzanacak olan tramvay hattının temelini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla atacaklarını söyledi.
Ulaşımın konforunu artırmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Şehrimizi adeta demir ağlarla örüyoruz. Daha hızlı, daha konforlu ve daha güvenli ulaşım için gayret gösteriyoruz. Organize Sanayi Bölgesi’nden İldem ve Talas’a kadar uzanan mevcut raylı sistem hatlarına yenilerini ekliyoruz. Belsin raylı sistem hattının temelini yarın atacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Talas Anayurt hattının ihalesini ise 30 Aralık’ta gerçekleştirecek olmamız ise mutluluğumuzu bir kat daha artırıyor” dedi.
Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki tramvay hattı ile ilgili bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, “Belsin hattı, Anafartalar Raylı sistem durağı kısmında mevcut raylı sistem hattına entegre sağlayacak ve kuzey kesime doğru Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kayseri Şehir Hastanesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Mobilyakent ve hızlı tren garı istikametine kadar uzanacaktır. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki hat kentin kuzey-güney aksındaki toplu taşım taleplerini büyük ölçüde karşılayacaktır. Destekleri nedeniyle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız nezdinde tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Cumartesi günü temel atma töreni düzenlenecek olan proje sayesinde Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kayseri Şehir Hastanesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Mobilyacılar Sitesi de tramvay ile buluşmuş olacak. Yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki Talas Anayurt hattının ihalesi 30 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Kayseri’de mevcut 35 kilometre olan raylı sistem hattı, Belsin Anafartalar ve Talas Anayurt projelerinin hizmete alınmasıyla birlikte 48 kilometreye ulaşmış olacak.

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